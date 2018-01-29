В Нижнем Тагиле поймали двух кладбищенских воров

10:14 | 30.01.2018

В Нижнем Тагиле вскоре перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в 18 эпизодах краж с кладбищ. Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, общий ущерб оценивается в 572 тысячи рублей.



«По версии следствия, в период с мая по октябрь 2017 года один из обвиняемых, 1980 г. р., ранее судимый, выполняющий работы по раскопке могил на одном из кладбищ г. Нижнего Тагила, и его знакомый похищали с территории кладбища различные элементы благоустройства мест захоронения: ограды, памятники и иные предметы. Похищенные надгробия и элементы его благоустройства обвиняемые либо сдавали в пункты приема металлолома, либо продавали гражданам, не подозревающим о происхождении имущества», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Кладбищенским ворам грозит до 5 лет лишения свободы.



В пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское" добавили, что с августа 2017 года в отдел полиции № 16 обращались тагильчане с заявлениями о краже надгробных памятников, выполненных из мрамора и гранита, с могил родственников, захороненных на центральном кладбище. Помимо этого заявители сообщали о хищении оградок, столиков и лавочек, установленных в местах захоронения близких.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сыщиков уголовного розыска попал 37-летний бывший работник кладбища, а также автомашина ГАЗель, на которой передвигались подозреваемые и примерное время их появления на территории погоста.



В ходе тщательно спланированной операции подозреваемых задержали с поличным. В крытый фургон они успели погрузить металлические памятники, столики, оградки.



Общественный совет при Межмуниципальном управлении дал высокую оценку профессиональным действиям сотрудников полиции: «Благодаря грамотной организации работы раскрыта серия преступлений, которые вызывают значительный общественный резонанс»



Фото: memory-tour.ru