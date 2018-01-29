«Парковка для геев» появилась в Екатеринбурге, ЛГБТ-активисты готовят жалобу в прокуратуру

10:11 | 30.01.2018

Рядом с горнолыжным комплексом на Уктусе появилась приколоченная к дереву табличка с надписью «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией». Украшает табличку фотография австрийского певца Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст.



Установлен этот придорожный «шедевр» в месте, где парковка автомобилей не предусмотрена, но где часто стоят мешающие проезду автомобили.



Первые сообщения о табличке появились в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Сначала появился пост об этом. Потом наши подписчики прислали фотографию. Мы поинтересовались в нашем сообществе у подписчиков, видел ли кто данную табличку. Несколько человек подтвердили информацию», — рассказала корреспонденту «АиФ-Урал» координатор «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге Анна Сквош.



Сейчас представители «Ресурсного центра для ЛГБТ» готовят жалобу в прокуратуру. Активисты центра считают, что подобный «креатив» имеет признаки дискриминации по признаку сексуальной ориентации, поскольку надпись «оскорбительна, неэтична и ориентация здесь играет роль отпугивающего фактора».



Сотрудники горнолыжного комплекса уверяют, что не имеют никакого отношения к табличке. «Они установлены в местах общего пользования — у дороги. Кто угодно мог повесить. Многим мешают машины, которые бросают по пути на гору в неположенных местах, люди часто жалуются. Отмечу, что в администрацию горнолыжного комплекса с жалобами никто не обращался. Если кто-то хочет проверить законность этих табличек — пожалуйста, это их право», — заявили в пресс-службе комплекса журналистам «ЕАН».



Фото: ural.aif.ru