Продолжает свою работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в Свердловской области

09:25 | 30.01.2018

До 5 февраля продолжится работа горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в Свердловской области. Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будут отвечать на вопросы граждан о вакцинопрофилактике заболеваний гриппом.



Жители области смогут услышать ответы на вопросы: зачем нужна прививка от гриппа, где можно её поставить и как правильно это сделать, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, какие штаммы входят в вакцину.



Кроме того, врачи разъяснят правила ношения маски, расскажут, в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидемиологический сезон.



Задать интересующие вопросы свердловчане смогут по телефонам горячей линии:



Областное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» – (343) 270-15-97



Алапаевский – (34346) 3-18-66



Асбестовский – (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13,

(34365) 2-48-78, (34365) 2-48-12



Ирбитский – (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87



Каменск-Уральский – 8 (3439) 36-43-84



Качканарский – (34344) 2-53-00, (34341) 6-38-27



Красноуфимский – (34394) 2-30-94



Нижнетагильский – (3435) 47-64-13, (3435) 47-64-02



Первоуральский – 8-800-222-45-60



Североуральский – (34380) 2-34-56, (34386) 2-18-72,

(34384) 6-30-61



Серовский – (34385) 6-42-86, (34385) 6-43-05



Талицкий – (34375) 2-32-51, (34371) 2-18-98, (34367) 2-24-99



Центральный Екатеринбургский – (343) 375-77-97,

(343) 375-61-82, (343) 278-38-36



Северный Екатеринбургский – (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8



Южный Екатеринбургский – (343) 210-93-87, (343) 266-55-15



Фото: zab-nanny.ru