В Екатеринбурге наградили талантливых литераторов

23:19 | 29.01.2018

Сегодня в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала наградили лауреатов Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова.

Лучшие были определены в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика» и «Польза дела».



На награду претендовали 109 талантов, однако в шорт-лист вошли только десять конкурсантов. Лауреатами в этом году стали Ярослава Пулинович со сборником избранных пьес «Победила я», Альберт Зинатуллин с романом «Третья сторона бумаги», Владислав Майоров с трудом о российском подводном атомном флоте «Мощью за Отечество» и фестиваль «Толстяки на Урале».



Напомним, что премия вручалась при поддержке екатеринбургского отделения Союза писателей России уже в 19-й раз.



Фото: oblgazeta.ru