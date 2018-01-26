После съезда с горы на «бублике» женщина получила травму позвоночника

20:50 | 29.01.2018

Веселый прокат на «бублике» на горнолыжном курорте «Гора Лиственная» обернулся для женщины травмой позвоночника.



По информации пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области, сообщение о том, что 28-летняя женщина получила травму спины, поступило в следственный отдел по Березовскому. Для установки степени тяжести вреда здоровью следователями назначена судебная экспертиза. «При установлении факта того, что травма была получена при катании на горнолыжном комплексе, будет выясняться, все ли необходимые меры были приняты для обеспечения безопасности посетителей комплекса», — сообщает СКР.



Однако стоит отметить, что, по информации СМИ, представители курорта «Гора Лиственная» заявили, что их вины в трагедии нет: скатываться с горы разрешено только по одному, а пострадавшая женщина скатилась на «бублике» еще с тремя людьми.



Фото: scotdir.com