В Первоуральске ушел из жизни последний ветеран ВОВ, служивший в органах МВД

20:21 | 29.01.2018

Сегодня на кладбище поселка Талица Первоуральского городского округа под троекратный залп автоматов Калашникова простились с последним фронтовиком Великой Отечественной войны, служившим в органах МВД, — в Первоуральске из жизни ушел 96-летний подполковник в отставке Владимир Александрович Хромых.



Владимир Александрович был призван на фронт в 1940 году, в 1941 году был ранен, а в 1944-м поступил на службу в милицию. За героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, Владимир Хромых был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и 14 юбилейными медалями.



Фронтовик скончался на 97-м году жизни от онкологического заболевания.



Фото предоставлено Валерием Горелых