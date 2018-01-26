Под Екатеринбургом мать девятерых детей покончила с собой

19:38 | 29.01.2018

Мать девятерых детей, проживающая в поселке Медном под Екатеринбургом, покончила с собой. Известно, что 57-летняя женщина воспитывала двух своих детей и семерых приемных. Вероятнее всего, детей передадут в детский дом.



Стоит отметить, что, по словам 64-летнего супруга женщины, сейчас детей забрали органы опеки. Причина, по которой женщина свела счеты с жизнью, неизвестна. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области, следов криминальной смерти на теле женщины нет. Причина случившегося устанавливается.



Фото: medialenta.ru