99 домов Екатеринбурга останутся из-за аварии без тепла этой ночью

19:08 | 29.01.2018

В Екатеринбурге из-за аварии на магистральном трубопроводе 99 жилых домов в границах улиц Шевченко, Луначарского, Короленко и Шарташской останутся без нормального теплоснабжения на всю ночь.



«На прошлой неделе мы заметили трещину на магистрали, но из-за морозов отложили ремонт. Сейчас стало потеплее, поэтому нужно привести все в порядок. Теплоснабжение домов будет производиться по затухающей схеме, т. е. будет постепенно снижаться. Ниже 20 градусов температура в квартирах не должна упасть. Мастера будут работать всю ночь, чтобы скорее вернуть горожанам тепло», — сказала изданию URA.RU пресс-секретарь «Свердловской теплоснабжающей компании» Светлана Тимченко.



Работы по ликвидации аварии начнутся в 23:00, чтобы не мешать движению общественного транспорта по улице Шевченко. К работам будут привлечены три аварийные бригады и шесть единиц специализированной техники. По плану работы должны завершиться до 10:00 утра 30 января, но не исключено, что тепло в дома вернётся уже ночью.



Фото: tagilka.ru