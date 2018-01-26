За долги отключат от тепла муниципальное автобусное предприятие Екатеринбурга

17:08 | 29.01.2018

Частичное ограничение подачи тепла в депо и гаражи ЕМУП «МОАП» произойдёт 30 января. Режим ограничения будет введён на площадках должника по адресам: ул. Восточная, 5а, ул. Зоологическая, 3, ул. Челюскинцев, 35, сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Долги за коммунальные услуги транспортники накапливали с октября 2017 года, и если ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» не погасит задолженность перед энергетиками до 13 февраля 2018 года, то, по заверениям представителей «ЭнергосбыТ Плюс», они вообще останутся без тепла.



Сумма долга муниципального предприятия дошла до 8,7 миллиона рублей.