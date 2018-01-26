Заброшенную больницу в Зеленой роще передали застройщику

15:41 | 29.01.2018

Заброшенное здание больницы "скорой помощи" в Зеленой роще будет передано строительной компании "ТЭН", сообщил на пресс-брифинге свердловский министр строительства Михаил Волков.



Этот застройщик занимается в настоящее время жилищным комплексом в Арамили (там было "заморожено" 9 домов, сотни дольщиков были обмануты). Ранее СМИ писали, что на месте заброшенной больницы также могут построить ЖК, однако она является объектом культурного наследия, поэтому строить там можно только социальные объекты.



Стоит отметить, что здание больницы уже пытались выставить на торги, однако желающих выкупить его за 230 млн рублей не нашлось.



Фото: mstrok.ru