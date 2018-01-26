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Рубрика: Новости дня


15:41 | 29.01.2018

«Око» космомониторинга охватит территории 11 лесничеств Свердловской области в 2018 году

Провести космическую спутниковую съемку на территории 11 лесничеств Свердловской области планирует федеральное агентство лесного хозяйства в 2018 году.

В список «поднадзорных» территорий попали лесные угодья Байкаловского, Билимбаевского, Верхотурского, Кушвинского, Красноуфимского, Серовского, Синячихинского, Сысертского, Свердловского, Тавдинского и Шалинского лесничеств.

Проведение такого вида съемки позволяет эффективно выявлять факты незаконной заготовки древесины. Фактические результаты съемки вырубленных делянок сравниваются с данными, которые были внесены в документы при выдаче разрешений на вырубку, что позволяет контролировать добросовестность арендаторов лесных участков, и работу подведомственных департаменту лесного хозяйства Свердловской области учреждений, то есть лесничеств.

Напомним, в 2017 году космомониторинг проходил на территории шести лесничеств области. При анализе результатов было установлено 67 незаконных рубок лесных насаждений. Все материалы по выявленным нарушениям, направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Кстати, санкция статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: transparentworld.ru

© «Вечерние Ведомости»



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