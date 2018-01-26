Постановочный грабёж в Нижнем Тагиле был раскрыт буквально за час

14:58 | 29.01.2018

Накануне поздним вечером к наряду патрульно-постовой службы полиции, дежурившему в центральной части Нижнего Тагила, обратился за помощью молодой человек и сообщил, что у него только что неизвестный украл принадлежащий ему сотовый телефон.



К месту происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Сыщикам, выслушавшим рассказ молодого человека, обстоятельства дела показались весьма странными.



Со слов юноши, на днях он разместил на одном из популярных городских интернет-сайтов объявление о продаже своего смартфона. На объявление откликнулась молодая девушка, с которой владелец гаджета встретился на улице Горошникова. Посмотрев телефон стоимостью более 60 тысяч рублей, покупательница сказала, что смартфон её полностью устраивает, и предложила пострадавшему дойти до ближайшего банкомата, чтобы снять наличные. Мобильник девушка положила в свою сумочку, и, когда пара по пути к банкомату проходила через дворы, сумочку из рук девушки вырвал неизвестный злоумышленник и быстро скрылся в темноте.



В общении с оперативниками девушка заметно нервничала, на вопросы отвечала неохотно, более того, она наотрез отказалась писать заявление по факту хищения у нее банковской карты, которая, с её слов, находилась вместе с телефоном в украденной сумочке.



Юную тагильчанку доставили в отдел полиции, где она вскоре призналась в том, что совершенное ограбление было с самого начала спланировано ею и ее приятелем, который и выступил в роли неизвестного злоумышленника.



Второго грабителя, студента одного из местных колледжей, задержали в тот же вечер. У себя дома он дожидался возвращения своей подруги. Удивлению студента не было предела, когда вместо возлюбленной он увидел на пороге сотрудников уголовного розыска.



Молодой человек признался в хищении дорогостоящего телефона, пояснив, что он и его подруга рассчитывали таким образом заполучить средство связи, не заплатив за него ни копейки.



По данному факту в ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц).



Теперь студенту и его подруге грозит срок, предусмотренный санкцией данной статьи УК, до семи лет.



Фото: grodno.in