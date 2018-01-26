Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести 20 февраля

14:46 | 29.01.2018

Один из символов столицы Урала, знаменитую недостроенную телебашню возле цирка, могут снести уже 20 февраля, сообщает региональная пресса со ссылкой на официальную документацию. Саму площадку, как сообщалось ранее, сдадут в эксплуатацию не позднее 15 апреля — там планируется построить ледовую арену.



Отметим, что будущий застройщик дату ликвидации телебашни не подтвердил.



Фото: ермак-инфо.рф