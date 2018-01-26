В Асбесте полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за сугробов в лесу

Полиция Асбеста отказалась возбуждать уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, аргументируя свое решение тем, что «определить границы земельных участков, на которых проводилась вырубка, не представилось возможным из-за выпавших осадков снега».Еще 14 декабря 2017 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Асбеста поступило обращение председателя местной думы. В документе спикер просил дать оценку действиям местного предпринимателя Андрея Кунавина, который в период с декабря 2016 по май 2017 года вырубил 7 гектаров леса в районе улицы Весенняя в микрорайоне Заречный. По предположению местного жителя Юрия Быкова, рубка велась незаконно.Сам же Андрей Кунавин в беседах с полицейскими заявил, что рубка велась по договору оказания услуг собственниками участков, и только в границах, заранее обозначенных владельцами данных земельных наделов.26 декабря полицейские выехали на место, где проводилась рубка, для осмотра места происшествия. Как позже укажет в постановлении оперуполномоченный ОЭБиПК старший лейтенант Д.Н. Сажаев, установить места рубки и оставшиеся пеньки в настоящее время не представляется возможным из-за выпавших осадков снега, в связи с чем факт незаконной рубки не установлен. На основании этого в возбуждении уголовного дела было отказано, постановление об отказе утверждено заместителем начальника полиции по оперативной работе Дьяковым.Любопытно, как на решение местных полицейских отреагируют в природоохранной прокуратуре. Ведь, следуя логике оперуполномоченного Сажаева, при поступлении информации о трупе под снегом нужно дождаться, когда сугробы растают, а не начинать работать сразу, устанавливая местонахождение тела.