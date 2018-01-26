Евгений Куйвашев поздравил президента Чехии с победой

13:51 | 29.01.2018

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил главу Чешской Республики Милоша Земана с победой на выборах, сообщает департамент информполитики губернатора.



«Искренне рад, что благодаря этому историческому событию продолжится конструктивный диалог России и Чехии, а взаимовыгодные партнерские отношения чешских и уральских предприятий выйдут на новый уровень. Уральцы высоко ценят искреннее партнерство, основанное на взаимном уважении и интересе друг к другу. Слова "друг" и "брат" имеют для нас огромный смысл, и все мы с полным на то правом можем сказать Вам, как настоящему другу Свердловской области: "Уважаемый господин президент! С победой! Удачи всем нам!"» — говорится в поздравительном письме.



Стоит отметить, что Чехия находится на 3-м месте среди стран — контрагентов Среднего Урала. Товарооборот между ними составил 270 млн долларов в прошлом году.



Фото: densegodnya.ru