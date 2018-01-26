В Екатеринбурге под суд пойдёт бывший директор агентства недвижимости, обманувшая знакомых более чем на 12 миллионов рублей

13:18 | 29.01.2018

Прокуратурой города передано в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, бравшей у своих знакомых крупные суммы денег под высокий процент и обещания приобретения квартир в микрорайоне Академическом по ценам значительно ниже рыночных.



Ни высоких процентов, ни квартир в Академическом знакомые мошенницы не дождались.



Таким образом, в период с июля 2014 г. по октябрь 2015 г. обвиняемая обманула 7 человек, а общий ущерб от ее преступной деятельности превысил двенадцать миллионов рублей.



После обращения потерпевших в правоохранительные органы в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере).



В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину не признала, объясняя, что денежные средства у нее были похищены ее знакомым, однако имя знакомого назвать отказалась.



Следует отметить, что ранее женщина занимала должность директора одного из агентств недвижимости Екатеринбурга.



Санкция наиболее тяжкого состава преступления, совершённого бывшим директором, по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.



Фото: ria.ru