В Екатеринбурге суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о блокировке сайта, на котором отсутствовала необходимая для потребителей информация

20 декабря 2017 года Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом товаров и услуг, размещённой на одном из сайтов в сети Интернет.Основанием для подачи надзорным ведомством заявления в суд послужило отсутствие на сайте https://гетт.рф информации о полном фирменном наименовании продавца/исполнителя и адресе продавца/исполнителя. На сайте потребителям предлагалось заключать договоры купли-продажи дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных и других средств, а также договоры возмездного оказания услуг по профессиональной дезинсекционной обработке и обслуживанию объектов.В сети Интернет часто можно встретить сайты, предлагающие товары и услуги населению, однако далеко не всегда лица, владеющие этими сайтами, зарегистрированы в качестве юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, несмотря на это, они осуществляют предпринимательскую деятельность, предлагая потребителям товары и услуги.В связи с этим Управление Роспотребнадзора в очередной раз настоятельно просит потребителей не приобретать товары на сайтах интернет-магазинов, на которых отсутствует информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, а также их адресах.Каждый из нас может проверить информацию о компании, предлагающей нам свои товары или услуги, на сайте Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Каждый покупатель может предварительно уточнить, имеет ли продавец товаров или услуг право заниматься предпринимательской деятельностью, и оценить риск покупки.Стоит помнить, что информацию о лице, с которым потребитель намеревается заключить договор, следует искать до совершения сделки, а не после совершения покупки.Надзорное ведомство ещё раз напоминает, что приобретение товаров (работ, услуг) у неустановленных лиц чревато негативными последствиями. Их розыск и привлечение к установленной законом ответственности со стороны государственных органов сопряжены с существенными проблемами. С аналогичными трудностями столкнется и сам потребитель, который, как правило, не имеет никаких контактных данных, кроме номера телефона или адреса электронной почты, что затруднит и судебную защиту его прав.Помните, если на сайте интернет-магазина указаны только адрес электронной почты и телефон, это должно насторожить вас и побудить отказаться от заключения договора. Кроме того, насторожить должен и факт необходимости перечисления денежных средств на карту физического лица — в рамках осуществления законной предпринимательской деятельности это недопустимо.ПосмотретьНа момент подготовки материала сайт по продаже средств от тараканов работал. Редакция «Вечерних ведомостей» попросила прокомментировать ситуацию специалиста — эксперта отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ожиганову Анну Николаевну. «Решение вступает в силу по истечении месяца после принятия, после чего будет направлено судом в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке. Сайт гетт.рф будет заблокирован, как только решение суда дойдёт до Роскомнадзора», — написала она в своём ответе редакции.Фото: polit.ru