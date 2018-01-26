В ЦГБ № 1 ищут взрывное устройство

12:44 | 29.01.2018

В полицию поступило сообщение о минировании екатеринбургской Центральной городской больницы № 1 (на Декабристов), сообщает портал ura.ru.



На место происшествия уже прибыли силовики и службы спасения, однако эвакуацию не проводят по техническим причинам. В больнице 500 мест, среди больных много лежачих, всех их вынести из здания достаточно проблематично.



Фото: yandex.net