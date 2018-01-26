Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2018 года

12:26 | 29.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 28.01.2018 до 08:00 29.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 88 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 66 преступных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 грабеж, 20 краж чужого имущества, 1 угон транспортного средства, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие порядка 4900 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 360 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области