Политическая элита поздравляет спикера ЗССО Людмилу Бабушкину с днем рождения

12:16 | 29.01.2018

27 января председателю свердловского парламента Людмиле Бабушкиной исполнилось 67 лет. Сегодня, 29 января, в ее адрес начали поступать официальные поздравительные телеграммы, сообщает департамент информполитики губернатора.



Так, Людмилу Валентиновну уже поздравили: свердловский губернатор Евгений Куйвашев, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и другие.



«Уважаемая Людмила Валентиновна! Высоко ценю Ваш опыт, мудрость, требовательность и компетентность, которые в сочетании с Вашим женским обаянием и деликатностью позволяют наилучшим образом выстраивать работу Законодательного собрания Свердловской области, умело направляя парламентскую дискуссию в конструктивное русло. Желаю Вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия, всего самого доброго», — отметил, в частности, губернатор Евгений Куйвашев.



Фото: tagilka.ru