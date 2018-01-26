За убийство кота екатеринбуржцу грозит тюремный срок

11:50 | 29.01.2018

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявила обвинение мужчине, выбросившему кота с 13-го этажа. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) он может быть осужден на год.



«12 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, из хулиганских побуждений взял принадлежащего ему кота по кличке Симба и бросил его с общего балкона 13-го этажа на асфальт. Смерть животного наступила не сразу, а спустя некоторое время, после продолжительных страданий. Подозреваемый вину признал в полном объеме», — указано в официальном сообщении облпрокуратуры.



Фото: veterinar4all.ru