В Кировграде банду наркоторговцев отправили под суд

11:44 | 29.01.2018

В Кировградский горсуд поступило уголовное дело против группы из трех наркоторговцев: Сергея Беляева, Екатерины и Игоря Кальдиных. В совокупности им грозит до 15 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



«Наркокартель» действовала с марта 2016 года по июнь прошлого года. Неизвестный организатор создал интернет-магазин синтетических наркотиков, а трое подсудимых занимались расфасовкой крупных партий на дозы и закладкой наркотиков в тайники. В общей сложности правоохранители изъяли у них около 4,8 кг «товара».



Фото: orinfo.ru