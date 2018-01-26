ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за выходные дни с 26 по 28 января 2018 года

10:46 | 29.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за выходные дни с 26 по 28 января произошло 11 ДТП с пострадавшими, 12 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, 26 января 07:55 в Екатеринбурге на улице Бородина женщина — водитель автомашины «Дэу-Матиз», двигаясь по улице Космодемьянской со стороны переулка Многостаночников в сторону улицы Бородина, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, мальчик 2004 г. р., госпитализирован в ДЦГБ № 1 с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб левого коленного сустава, компрессионный перелом позвоночника».



26 января в 14:15 в Екатеринбурге на улице Пехотинцев неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, двигаясь по внутриквартальному проезду, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина 1939 г. р. доставлена в ГКБ № 23, диагноз «перелом лучевой кости, ссадины и ушибы мягких тканей лица, перелом костей носа».



27 января в 16:30 в Каменске-Уральском в 4-м проезде неустановленный водитель на автомашине ВАЗ-21124 при выезде из дворового проезда в сторону улицы Коммунальной не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, допустил наезд на пешехода, двигающегося по тротуару справа по ходу движения автомашины. В результате ДТП женщина 1961 г. р. получила травмы: СГМ, перелом правой большой берцовой кости, проходит амбулаторное лечение.



28 января в 16:00 в Екатеринбурге на улице Халтурина водитель автомашины «Ауди А6» при повороте налево по зеленому сигналу светофора, в нарушение требования дорожного знака, допустил столкновение с трамваем. В результате ДТП женщина 1955 г. р., пассажир трамвая, доставлена в 24-ю ГКБ, диагноз «перелом правой голени».



28 января в 23:40 на 102-м км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда неустановленный водитель автомашины «Хендэ-Соната» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил съезд с дороги с наездом на препятствие (опора ЛЭП). Сотрудниками ГИБДД устанавливается, кто в момент ДТП был за рулем автомобиля. В результате ДТП пассажир автомашины «Хендэ-Соната» — молодой человек 1992 г. р. — доставлен в больницу, диагноз «ЗЧМТ, перелом ключицы справа, перелом грудины».



За прошедшие выходные с 26 по 28 января выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 163

Выезд на полосу встречного движения — 112

Непредоставление преимущества пешеходам — 1042

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 114

Детские удерживающие устройства — 309

Ремни безопасности — 2268



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.