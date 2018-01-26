Сотрудники режевского «Водоканала» получили зарплаты через суд

10:34 | 29.01.2018

Режевская прокуратура через суд добилась выплаты сотрудникам городского МУП «Водоканал» зарплаты за август — ноябрь прошлого года (более миллиона рублей). Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



С ноября 2016 года предприятие находится в процессе банкротства, в августе 2017 года налоговики потребовали взыскать с МУПа около 800 тысяч рублей, в результате чего денег на выплату зарплат сотрудникам у предприятия уже не хватило.



Через арбитражный суд прокуратура добилась изменения графика выплаты долгов предприятия, и зарплатные задолженности были погашены.



«В настоящее время в МУП «Водоканал» имеется задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года перед 30 работниками в размере свыше 462 тыс. рублей», — указано в официальном сообщении.



Фото: 24pro.ru