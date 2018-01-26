Под Асбестом нашли изумруд весом 1,6 кг

09:55 | 29.01.2018

Бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога ОП «Малышева» нашли в стене одного из забоев огромный изумруд весом 1,6 кг, пишет «Вечерний Екатеринбург». Стоимость находки оценивается в 4 млн рублей.



Длина камня — 14 см, ширина — 7 см. Друза оказалась полупрозрачной, поэтому эксперты отнесли ее ко второму сорту. Нашедшие камень получили премию в 250 тысяч рублей, уточняет руководство ОП «Малышева».



Фото: ОП «Малышева»