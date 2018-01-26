В час пик на ВИЗе сломался светофор

09:38 | 29.01.2018

Утром 29 января на перекрестке Крауля — Викулова перестал работать светофор, пишет сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».



В утренний час пик это обстоятельство еще более усугубит и без того сложную ситуацию на дорогах. Паблик советует водителям быть максимально осторожными на данном перекрестке.



Фото: Яндекс.Карты