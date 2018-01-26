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Рубрика: Новости дня


09:24 | 29.01.2018

Погода на этой неделе «удивит» екатеринбуржцев

В течение начавшейся недели синоптики прогнозируют и потепления, и похолодания. Как пишет официальный портал Екатеринбурга, днем 29 января в Екатеринбурге будет минус 9–11 градусов, 30 января потеплеет до минус 6–8, 31 января похолодает до 11–13 градусов ниже нуля. Ночные температуры будут колебаться от 13 до 17 градусов со знаком минус. В понедельник возможен небольшой снег, во вторник и среду осадков не ожидается.

В целом январь 2018 года в Екатеринбурге был на два градуса холоднее нормы. Вместе с тем середина зимы охарактеризовалась отсутствием экстремально низких температур. Самый холодный день был 13 января (минус 25,2 градуса), самый теплый — 4 января (минус 4,3 градуса). За месяц в городе выпало шесть миллиметров осадков — всего 22 % от нормы.

Фото: livejournal.com/serebriany

© «Вечерние Ведомости»



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