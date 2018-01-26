В Екатеринбурге состоится первенство России по армрестлингу

08:42 | 29.01.2018

В Екатеринбурге на площадке ДИВС «Уралочка» с 30 января по 1 февраля состоится первенство России по армрестлингу. Сильнейшие спортсмены 52 субъектов России поборются за места в национальной сборной. Борьба будет проходить в трех возрастных категориях — 14–15 лет, 16–18 лет и 19–21 год.



Общее количество участников порядка 700 человек. В соревнованиях примут участие многократные победители и призеры первенства Европы и мира.



Как и в прошлый раз, помощь в организации и проведении турнира будет оказывать свердловское региональное отделение общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».