Пожарные спасли «собачью ферму» на Зеленом острове

08:41 | 29.01.2018

Вечером 28 января в коллективном саду на Зеленом острове загорелся дом, рядом с которым находился вольер с несколькими собаками, пишет портал Е1 со ссылкой на «Ночные новости». Загон был открыт, однако животные, по всей видимости, испугались пламени и прятались внутри.



После того, как огонь был потушен, собаки выбрались наружу. Хозяев на месте происшествия не было.



Фото: Ночные новости