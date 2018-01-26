На Уралмаше устранена коммунальная авария, из-за которой жители 10 домов остались без воды

21:06 | 28.01.2018

На перекрестке улиц Калинина и Индустрии ликвидирована коммунальная авария.



Напомним, что ранее холодное водоснабжение было ограничено в 10 домах на улицах Ильича, Калинина, Кировградской, Стахановской и Индустрии. Причиной стало повреждение трубопровода.



«Холодное водоснабжение жилых домов, нарушенное из-за аварии на перекрестке улиц Калинина и Индустрии, восстановлено в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: newsbel.by