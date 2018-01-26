Более 370 домов остались без электроэнергии в Ревдинском городском округе

20:58 | 28.01.2018

Сегодня, 28 января, в Ревдинском городском округе при проведении несанкционированных земляных работ произошло повреждение кабельных линий электропередачи.



Результатом порыва кабеля стало обесточивание 370 частных жилых домов в посёлках Индустриальный и Юго-Западный, ещё 3 многоквартирных дома остались без электроэнергии на улице Энгельса.



На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. В ликвидации аварии задействованы аварийные бригады в количестве 8 человек, 2 единицы техники. Ориентировочное время ликвидации аварии — 22:00.



Фото: baikal-media.ru