В Екатеринбурге отметили 90-летие регионального отделения ДОСААФ

19:22 | 28.01.2018

Сегодня в Екатеринбурге проходили праздничные мероприятия в честь 90-летия создания регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.



На площади Труда и в Историческом сквере было организовано 10 площадок, в том числе передвижные тиры, выставки оружия, спортивных автомобилей, квадроциклов и военной техники, а также соревнования по авиамоделированию и ракетно-модельному спорту и другое. Кроме того, всех желающих угостили солдатской кашей.



Но главным событием стало десантирование парашютистов с высоты 1000 метров на лед Городского пруда.





Фото: ЕТВ