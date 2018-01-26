Коммунальная авария в посёлке Мартюш ликвидирована, тепло вернулось в дома

18:23 | 28.01.2018

Сегодня, 28 января, утром произошло аварийное отключение теплоснабжения в посёлке Мартюш Каменского городского округа. Без отопления остались 7 жилых домов по улицам Гагарина, Победы и Совхозной.



К ремонтно-восстановительным работам немедленно приступила аварийная бригада из 7 человек с использованием 2 единиц техники. Аварийная ситуация была поставлена на контроль Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.



К 14:46 ремонтные работы были завершены. Теплоснабжение жилых домов в посёлке Мартюш восстановлено в полном объеме.