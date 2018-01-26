Рубрика: Новости дня
18:06 | 28.01.2018
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сгорел японский кроссовер
Сообщение о возгорании поступило в 15:47. К месту пожара выехало 2 единицы техники и 9 человек личного состава подразделений МЧС. Возгорание было ликвидировано в течение 2 минут. В результате пожара повреждён моторный отсек автомобиля.
Фото: imenno.ru
© «Вечерние Ведомости»
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