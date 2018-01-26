На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сгорел японский кроссовер

18:06 | 28.01.2018

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелся японский кроссовер Mazda CX-7.



Сообщение о возгорании поступило в 15:47. К месту пожара выехало 2 единицы техники и 9 человек личного состава подразделений МЧС. Возгорание было ликвидировано в течение 2 минут. В результате пожара повреждён моторный отсек автомобиля.



Фото: imenno.ru