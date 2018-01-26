Кандидат в президенты от КПРФ высказался против Ельцин-центра в Екатеринбурге

15:06 | 28.01.2018

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в ходе видеоконференции с избирателями предложил закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге



«Я считаю, что Ельцин-центр надо переименовать и отдать детям. Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания. Мало того, ещё и занимались различными видами спорта, в бесплатных кружках. Всё, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей», – сказал Грудинин.



Напомним, что 1 февраля Павел Грудинин посетит Средний Урал. В ходе визита он встретится с коллективом первоуральского завода ОАО «Уралтрубпром», а также с екатеринбуржцами в Уральском государственном театре эстрады. Кроме того, запланирована пресс-конференция.





Фото: life.ru