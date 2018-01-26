В Екатеринбурге «Красное и Белое» наказали за вкус несоответствующий букету

14:56 | 28.01.2018

Две судебные инстанции оставили в силе решение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о наложении штрафа на ООО «Апогей» владеющее торговой сетью «Красное и Белое».



Как сообщается на сайте территориального Управления Роспотребнадзора, в центральный Екатеринбургский отдел Управления поступила жалоба жителя города на приобретение в магазине «Красное и белое» (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) некачественного коньяка. На основании поступившей информации специалистами надзорного ведомства было проведено административное расследование в отношении ООО «Апогей, осуществляющего деятельность в магазине.



В ходе расследования, был проведен отбор проб алкогольной продукции в магазине, проведены лабораторные испытания и экспертизы. Результаты проведённых исследований показали, что в магазине на момент проверки не обеспечивалась приемка товара по качеству, к продаже была допущена алкогольная продукция, не соответствующая требованиям нормативной документации по органолептическим показателям, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности продуктов.



Из числа отобранных проб коньячной продукции требованиям по показателям «вкус и букет» не соответствовали коньяк трехлетний «Звезды Прасковеи» и коньяк пятилетний «Звезды Прасковеи» (изготовитель АО «Прасковейское»); российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (изготовитель ЗАО «Вино-коньячный Комбинат «Русь»); российский коньяк трехлетний «Три звездочки» (изготовитель АО «Дербентский коньячный комбинат»); российский коньяк трехлетний «Черноморский» (изготовитель ООО «Родник и К»); коньяк трехлетний «Старый Кахети» (изготовитель ООО «Кахетинское традиционное виноделие»).



За нарушение технических регламентов ООО «Апогей», владелец магазина, было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.



Не согласившись с вынесенным постановлением, организация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об его отмене. Однако суд признал наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения и оставил постановление Роспотребнадзора без изменений. Апелляционная инстанция в лице Семнадцатого арбитражного суда также оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ООО «Апогей» - без удовлетворения.



Фото: uraldaily.ru