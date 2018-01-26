С 1 февраля в Екатеринбурге начнёт действовать повременной тариф ЕКАРТЫ

С 1 февраля, в Екатеринбурге начнёт действовать новый тарифный план ЕКАРТЫ пересадочный проездной билет на 3 вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус).Так называемый «пересадочный» или «повременной» тариф предполагает два вида оплаты: 30 минут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей.Оплатив поездку один раз, пассажир может сделать неограниченное количество пересадок в течение оплаченного времени.Важно помнить, что тариф будет действовать только на всех видах наземного общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), в том числе и на коммерческих маршрутах. В метрополитене новый тариф пока действовать не будет.Купить ЕКАРТУ и получить более подробную информацию можно на сайте:Фото: ekarta-ek.ru