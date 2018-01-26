Коммунальная авария на Уралмаше. 10 домов остались без холодной воды

13:52 | 28.01.2018

На перекрестке улиц Калинина и Индустрии в Екатеринбурге произошла коммунальная авария – поврежден трубопровод холодного водоснабжения. Сейчас ведутся восстановительные работы.



10 жилых домов на улицах Ильича, Калинина, Кировградской, Стахановской и Индустрии остались без холодной воды.



«На месте аварии работает оперативная группа МЧС. К жилым домам организован подвоз питьевой воды. Автоцистерны находятся по адресам: ул.Калинина, 40 и угол улиц Стахановская, 14 и Кировградская, 34», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: imenno.ru