В уральской столице прошел полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй»

12:01 | 28.01.2018

В Екатеринбурге завершился полуфинал кубка по менеджменту «Управляй», участие в котором приняли 60 студентов Уральского федерального университета, Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и других вузов, передает ТАСС-Урал.



«Мне стало интересно, что наше государство делает для студентов, что может ожидать меня в будущем. В институте у меня специализация "менеджмент", и мне интересно попробовать себя на практике. Интересно развиваться в разных сферах», - рассказал один из участников.



В полуфинале команды студентов показали навыки управления виртуальным предприятием. Их оценивало жюри из 20 человек, куда вошли потенциальные работодатели из «Сбербанка», «Леруа Мерлен», МТС и других компаний.





Фото: https://vk.com/managecup