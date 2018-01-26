Разыскиваются очевидцы ДТП на Пехотинцев, где пострадала пенсионерка

В Екатеринбурге разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего днем 26 января возле дома № 7 на улице Пехотинцев.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, неустановленный автомобиль сбил женщину 1939 года рождения, которую в итоге госпитализировали с различными травмами.Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.Очевидцев происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию города Екатеринбурга по телефонам: 8-343-366-43-93, 89502012789. Конфиденциальность гарантируется.