В пожаре на Верх-Исетском бульваре погиб человек

10:53 | 28.01.2018

Сегодня во втором часу ночи на Верх-Исетском бульваре загорелся строительный вагончик.



«На площади 20 кв.м. сгорел строительный вагончик. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



После тушения в вагончике обнаружили труп. По словам очевидцев, по время пожара там находился рабочий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.





Фото: avatanplus.com