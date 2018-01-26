В Екатеринбурге совершена попытка ограбления сауны

Ночью на улице Гурзуфской пытались ограбить сауну. Двое злоумышленников пришли туда под видом клиентов, но внезапно зажали рот женщине-администратору, приставили нож к горлу и потребовали отдать выручку.Пострадавшая рассказала, что преступники были настроены серьезно, обещали ее пытать.«Мы говорят, тебя убивать сейчас будем, давай всю выручку, хорошо, что кнопку успела нажать», - рассказала пострадавшая.Отметим, что в то время денег в кассе не было. Тогда злоумышленники забрали ценности, в том числе планшет и телевизор, однако вскоре были задержаны прибывшими бойцами «Совы».«Ночью в отдел полиции номер 8 были доставлены двое граждан, подозреваемых в нападении на администратора сауны, расположенной по адресу Гурзуфская, 38. По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой)», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.