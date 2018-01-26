Вице-премьер РФ Дворкович заявил, что расходы на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будут минимальными

21:02 | 27.01.2018

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 расходы на проект будут минимальными.



«Городу нужна лучшая среда, благоустройство местных дорог, улиц, лучшие школы, медицинские учреждения. Поэтому я уверен, что большая часть расходов на сооружение зданий и окружающей среды может финансироваться частными инвестициями», — обосновал свою позицию Дворкович. Также он отметил, что эти нужды города не зависят от того, получит Екатеринбург право на проведение ЭКСПО-2025 или нет.



Также вице-премьер отметил, что в случае победы заявки Екатеринбурга расходы окупятся в течение нескольких лет.



Фото: agenda-u.org