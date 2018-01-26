Этой весной в Екатеринбурге пройдет чемпионат Свердловской области по кроссфиту среди пожарных и спасателей

19:54 | 27.01.2018

Этой весной в Екатеринбурге состоится чемпионат Свердловской области по кроссфиту среди пожарных и спасателей. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, соревнования намечены на март.



Стоит отметить, что впервые соревнования по силовому многоборью среди спасателей прошли в Каменске-Уральском. Тогда в ходе турнира участникам в боевой одежде и снаряжении с дыхательным аппаратом на спине, вес которого составляет 20 кг, пришлось выполнять русские махи гири весом 24 кг, бегать на расстоянии 20 и 40 метров, тягать штангу весом 40 кг, а также передвигать покрышки колеса трактора.



Тогда победителями соревнований стала команда из 63 сотрудников пожарно-спасательной части, которая справилась со всеми заданиями всего за 8 минут и 23 секунды. Именно они и будут участвовать на чемпионате Свердловской области в марте.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области