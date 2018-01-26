Протестное обострение в Екатеринбурге: три акции в один день

Сегодня, 27 января, с интервалом в полчаса в Екатеринбурге прошли три протестных мероприятия. В одном месте, топая ногами, требовали замены памятника революционеру памятником сказочному герою, при этом с обязательным переименованием области, в другом, в который уже раз, спокойно просили вернуть красные флаги в центр города, ну а в третьем требовали оставить в покое недостроенную башню и называли её символом города. Все три мероприятия прошли практически в одно время, около полудня.Чуть раньше возле памятника Якову Свердлову, расположенного в Екатеринбурге на площади Парижской Коммуны между зданием УрФУ и оперным театром, митинговали представители уральского казачества. Требования казаков были предельно просты — переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую и снести памятник Свердлову, а вместо него поставить на постамент Данилу-мастера из сказов Павла Бажова.На акцию пришло не более 20 человек, среди которых были представители Оренбургского казачьего войска и Союза казаков, хотя в заявке на проведение митинга было указано, что участие в нем примут до 80 человек.В центре Екатеринбурге активисты движения «Суть времени» провели пикет с требованием вернуть Краснознаменную группу. Мероприятие продлилось с 12:00 до 14:00. Организаторы установили на Плотинке красные шпили со знаменами и баннеры с историей памятника.«Познакомиться с фотовыставкой пришло 25 человек. Интересовались происходящим и те, кто просто проходил мимо. Среди тех, с кем я общался, не нашлось ни одного человека, который не знал бы, что такое Краснознаменная группа. Самый распространённый вопрос: почему памятник еще не вернули? Ответа на него у меня нет. Уже несколько раз проходили общественные слушания. К ним подключался и завод имени Калинина, который возводил этот памятник в 70-х годах. Но пока это ни к чему не привело. Это немного надоедает. Но шанс довести дело до конца все-таки есть. Сейчас возвращают церкви, которые снесли 70–80 лет назад. Чем хуже памятник за вклад в Победу в Великой Отечественной войне?» — с сожалением сказал организатор акции представитель движения «Суть времени» Артемий Брусницын.Третье мероприятие, организованное противниками сноса телебашни, состоялось у станции метро «Геологическая». Сочувствующие телебашне организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос недостроенной телебашни. На площади около цирка собралось около сотни человек, большинство людей подписывались, стояли минут 10 и уходили, на смену им подходили новые.Отметились на акции и депутаты городской думы Олег Хабибуллин и Эдуард Мансуров, пытавшиеся на последнем заседании привлечь внимание коллег по думе к проблеме башни. Однако дума отклонила их инициативу.Собравшиеся приняли решение в самое ближайшее время организовать «штаб» защитников телебашни, где можно было бы собирать подписи. Ещё одним результатом акции стало решение обратиться в прокуратуру на предмет проверки сделки по передаче недостроенной телебашни АО «Ледовая арена». Напомним, после передачи башни и участка земли под ней правительство области получило взамен 40 % акций АО «Ледовая арена», 60 % получила УГМК, которая собралась строить на месте снесенной башни спортивный объект.Фото: znak.com; E1.ru; ngzt.ru