17:20 | 27.01.2018

Сегодня днем в Алапаевске загорелся промышленный тепловоз ТГК-2. Причиной возникновения пожара стало возгорание моторного отсека. Площадь распространения огня составила 18 квадратных метров.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава. В 13:32 огонь локализован, в 13:35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13:50.



Точные причины пожара устанавливаются. Известно, что никто из людей не пострадал.



Фото: juliofreitas.com