Екатеринбургу напомнили о Краснознаменной группе

16:38 | 27.01.2018

Сегодня в центре Екатеринбурга был проведен пикет, посвященный пятилетию сноса Краснознаменной группы — памятника, установленного в честь награждения города орденом Ленина за вклад свердловчан в победу в Великой Отечественной войне.



Инициаторами пикета стали активисты движения «Суть времени», также участие в мероприятии приняли другие общественные организации города. На месте монумента появились красные флаги, имитирующие шпили памятника, а также баннеры, повествующие об истории памятника.



Напомним, Краснознаменная группа появилась в 1973 году и была демонтирована в ночь на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга.



Фото: nakanune.ru