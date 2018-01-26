Аркадий Чернецкий продемонстрировал свои вокальные данные на концерте, посвященном юбилею Высоцкого

16:27 | 27.01.2018

Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий продемонстрировал свои вокальные данные на вчерашнем концерте, посвященном 80-летию известного поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.



Выйдя на сцену, сын Владимира Высоцкого Никита отметил, что ровно год назад в этом же зале два серьёзных мужчины дали слово, что через год они споют дуэтом одну из песен Владимира Высоцкого. Мужчинами этими были Александр Ф. Скляр и член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий. После своего вступительного слова Никита Высоцкий пригласил на сцену Аркадия Чернецкого. Вместе с заслуженным артистом РФ Александром Ф. Скляром Чернецкий исполнил песню величайшего артиста.



Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.



Фото: neizvestniy-geniy.ru

