На ликвидацию возгорания на Новомосковском рынке в Екатеринбурге потребовалось пять часов

15:01 | 27.01.2018

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге загорелся один из павильонов Новомосковского рынка. Огонь удалось остановить на площади 650 кв.м. На расправу с огнем пожарным потребовалось пять часов. Таким образом, открытое горение было ликвидировано только в 00:15, затем были проведены проливка и разбор сгоревших конструкций.



Стоит отметить, что некоторое время низкое давление в водопроводной сети не позволяло пожарным приступить к тушению огня. К счастью, в итоге давление в сети стало рабочим. Примечательно, что для тушения кровли пожарным и спасателям приходилось работать на высоте - с пожарных автолестниц и приставных пожарных.



Всего в тушении пожара были задействованы 19 единиц пожарной и спецтехники, 63 человека личного состава. В результате пожара никто не пострадал. Точная причина пожара устанавливается.



Фото: tvoy-bor.ru