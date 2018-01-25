В ДТП под Алапаевском пострадали два человека

14:39 | 27.01.2018

Вчера, 26 января, вечером на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск в результате серьезного ДТП на 143-м километре автодороги пострадали два человека.



По информации УГИБДД по Свердловской области, в ДТП пострадал 39-летний водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу и допустивший столкновение с автомобилем Hyundai Accent, пассажир которого также пострадал.



Согласно данным МЧС по Свердловской области, на место ДТП выезжали пожарно-спасательное подразделение, одна единица техники и 4 человека личного состава.



Сейчас пострадавший водитель ВАЗа с многочисленными переломами и повреждениями находится в реанимации. У пострадавшего пассажира Hyundai – перелом руки.



Фото: УГИБДД по Свердловской области